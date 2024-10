Una vittoria importante, all’esordio davanti al proprio pubblico. Dopo il successo con Brindisi il numero 9 della Pallacanestro Cantù Riccardo Moraschini ha commentato il match. “La nostra è stata una buona partita, iniziata bene, abbiamo dato subito una bella impronta mettendo energia, fisicità, voglia di vincere. Volevamo dare un bel messaggio ai nostri tifosi e abbiamo avuto un impatto importante”. Moraschini è reduce da un lungo infortunio: “Sto bene, ma non sono al 100 per 100. Ho lavorato tanto in estate per essere pronto a giocare fin dalla parte iniziale del campionato. Per ora scendo in campo con i minuti contati, ma di gara in gara mi sento sempre meglio. Ci vorrà un po’ di pazienza per tornare ad essere il vero Moraschini”.

“La classifica? Non la guardiamo – ha concluso il giocatore – Peccato per aver perso la prima sfida a Orzinuovi, ma abbiamo avuto il merito di reagire alla seconda uscita a Rieti su un campo difficile. Con Brindisi, davanti al nostro pubblico, abbiamo offerto una prestazione solida contro una formazione che lotterà per la promozione in serie A. Dobbiamo ragionare partita per partita, poi più avanti penseremo alla graduatoria”.