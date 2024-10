Un matrimonio in una villa sul Lago di Como, a Tremezzina. Un evento esclusivo, come sempre più spesso accade sul Lario. Gli agenti della polizia, effettuando un controllo, hanno accertato però che i bodyguard incaricati di gestire la sicurezza erano dipendenti di una società milanese in realtà non autorizzata e senza la licenza necessaria per svolgere attività di vigilanza e sicurezza. Il titolare, al termine degli accertamenti è stato denunciato. Multe per oltre 5mila euro.

Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza effettuano i controlli su eventi pubblici e privati per i quali è prevista l’autorizzazione della questura. A settembre, nell’ambito degli accertamenti su un matrimonio a Tremezzina hanno verificato la presenza di due bodyguard che non avrebbero, secondo la polizia, potuto svolgere il servizio. Il titolare della società milanese di cui sono dipendenti, un 54enne residente nel capoluogo lombardo, è stato denunciato a piede libero per aver violato il testo unico sulla pubblica sicurezza.

La società milanese, che all’evento di Tremezzina si occupava della sicurezza, non aveva le autorizzazioni prefettizie necessarie. La polizia ha identificato tutti gli addetti ai lavori, convocandoli in questura a evento concluso, accertando che le dichiarazioni rilasciate al momento del controllo non erano corrette.

Oltre alla denuncia penale, i due addetti alla sicurezza sono stati sanzionati per un totale di 3.300 euro per la mancata iscrizione al registro della prefettura. La società è stata invece sanzionata per 1.600 euro per presunte irregolarità sulle modalità di servizio del personale.

La questura ricorda che “devono essere garantiti adeguati standard per i servizi di sicurezza e di controllo in occasione di eventi”. “Le agenzie non titolate – precisano – impiegano personale privo di formazione e i cui requisiti non sono stati a monte verificati. Questo implica un abbassamento della qualità dei servizi forniti e una grave distorsione del mercato per chi opera nel rispetto della legge”.