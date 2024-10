Incontro sindacati-Comune e nuova manifestazione dei genitori. Sarà un lunedì rovente a Palazzo Cernezzi. Al centro ancora una volta l’annunciata chiusura delle scuole. Dopo l’audizione nella commissione regionale delle scorse ore, alla quale hanno partecipato i consiglieri del territorio e i rappresentanti dei genitori oltre al sindaco e al provveditore, arriva ora la convocazione per le organizzazioni sindacali insieme con l’ufficio scolastico provinciale e le rappresentanze sindacali degli istituti scolastici coinvolti.

“Confidiamo nell’apertura di una fase di dialogo necessaria ad esporre tutti i motivi per cui noi siamo contrari alla drastica decisione comunicata dal sindaco di chiudere 6 plessi”. Si legge nella nota diffusa.

L’incontro si terrà lunedì pomeriggio alle 16 a Palazzo Cernezzi.



Ma nella stessa giornata dalle 19 è in programma la riunione del consiglio comunale. All’ora della convocazione si presenteranno anche i genitori e tutti coloro che si oppongono al piano di razionalizzazione del Comune. Sarà un sit in silenzioso con i partecipanti che avranno una candela accesa in mano. “A dimostrazione del fatto che siamo responsabilmente pronti al confronto sui temi della famiglia e della continuità didattica” spiega Vincenzo Falanga, portavoce del movimento genitori di via Perti (scuola del centro destinata allo stop dell’attività).



La primaria di via Perti e l’Infanzia di Via Volta in pieno centro storico, insieme con la primaria di Ponte Chiasso, l’infanzia di Prestino e quelle di via Varesina e via Salita Cappuccini sono i sei plessi che – nei piani del Comune – verranno chiusi nei prossimi due anni scolastici.