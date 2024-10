Discarica abusiva in via Ortigara a Como. La denuncia è del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi, che chiede un intervento dell’amministrazione. “Quotidianamente si trova di tutto, da rifiuti elettrici a materiali edili, da mobili a divani, a sacchi dell’immondizia vari, il tutto con grave danno all’ambiente – denuncia Cantaluppi – La società Aprica ad ogni segnalazione puntualmente interviene con i suoi operatori per la pulizia, ma è una piaga sulla quale è necessario intervenire”.

“Sicuramente questo fenomeno ha origine nella maleducazione degli incivili che abbandonano i rifiuti, ma non può e non deve essere tollerato in questa maniera”, aggiunge Cantaluppi.