Tadej Pogacar grande favorito in quello che sarà un grande spettacolo sportivo. Premesse importanti per l’edizione 2024 del Giro di Lombardia, che terminerà a Como in viale Cavallotti.

Pogacar guida dunque l’elenco dei pretendenti. Il vincitore delle ultime tre edizioni, arriva al Lombardia a seguito di una stagione trionfale, impreziosita dal trionfo nella prova mondiale di Zurigo. Lo sfidante principale sembra essere Remco Evenepoel, vincitore di entrambe le prove olimpiche di Parigi e terzo classificato al Tour de France. Il belga ha come miglior risultato un nono posto nel 2023.

Arriva a questa corsa con ambizioni importanti anche Enric Mas, secondo nel 2022 e capace di salire per la quarta volta in carriera sul podio alla Vuelta a España. In una startlist con molte stelle, vanno presi in considerazione anche due ex vincitori come Bauke Mollema (2019) e Jakob Fuglsang (2020).

Unico comasco in gara, Lorenzo Fortunato, che si è trasferito nell’erbese dopo il suo recente matrimonio. Ultima gara della carriera per Dario Cataldo, vincitore della tappa di Como del Giro d’Italia 2019.

Assente dell’ultima ora, invece, lo sloveno Primoz Roglic, che nei giorni scorsi risultava tra gli iscritti. Non al meglio della condizione, ha preferito chiudere in anticipo la sua stagione ed evitare di partecipare ad una gara molto dura come il “Lombardia”. Defezione anche per l’ecuadoriano Richard Carapaz, primo al Giro d’Italia 2019.