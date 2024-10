Livello del Lago di Como in ulteriore crescita nella notte tra giovedì e venerdì. Nel tardo pomeriggio il Lario ha superato la soglia di esondazione in piazza Cavour, raggiungendo i 121 centimetri sopra lo zero idrometrico. Il limite fissato è a 120; alle 23 l’acqua è arrivata a 125,9. Nell’ultimo aggiornamento sul sito degli Enti regolatori dei grandi laghi (ore 23), il deflusso era a 543,8 metri cubi al secondo (alle 17 era 527,3), mentre l’afflusso era a quota 981,8 metri cubi al secondo (1355,5 alle 17). La soglia di riempimento si è attestata al 96,5% con tendenza a salire.

La situazione è tenuta monitorata anche dagli organizzatori del Giro di Lombardia. La gara ciclistica è in programma sabato con traguardo fissato in piazza Cavour. In caso di situazione non risolvibile è già stata trovata una soluzione alternativa, con l’arrivo sul lungo rettilineo di via Cavallotti-viale Varese.