Sei start up sul podio da 38 iscritte e 24 selezionate per la finale provinciale di Como, Lecco, Monza Brianza e Varese del Premio Cambiamenti di Cna, entrato nel vivo ieri con la fase territoriale che si è svolta a Malpensa Fiere. Ventiquattro imprenditori si sono “sfidati” alla conquista del premio dedicato alla migliore start up d’Italia, giunto quest’anno all’ottava edizione.

“Un’iniziativa – ha sottolineato il presidente Cna Lario Brianza, Pasquale Diodato – che ogni anno riscuote tantissimi consensi perché rivolta verso il futuro. I numeri dimostrano questo successo: sono 6.394 le imprese candidate quest’anno a livello nazionale, 87 in Lombardia”.

Le idee presentate hanno spaziato dai sistemi informatici integrati dall’intelligenza artificiale per realizzare applicazioni a sostegno della quotidianità di ognuno di noi a macchinari e prototipi protetti da brevetti internazionali.

Hanno passato la selezione tre start up comasche. Appuntamento con i finalisti il prossimo 21 novembre a Palazzo Giureconsulti di Milano per la selezione regionale.