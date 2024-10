Una bombola di gas è esplosa questa mattina nel garage di un’abitazione a San Siro, in località Rezzonico. Un uomo di 60 anni, francese domiciliato in paese è rimasto ferito in modo serio. Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. E’ in condizioni serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

L’esplosione, dai primi accertamenti è avvenuta mentre il 60enne, scenografo di professione, stava utilizzando la bombola per attività di saldatura. L’uomo sarebbe stato colpito da una valvola della bombola. A Rezzonico, con i carabinieri della compagnia di Menaggio, sono intervenute le squadre del distaccamento di Menaggio e di Dongo dei vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza l’abitazione.