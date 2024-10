Cantù in campo domani alle 18 a Desio contro Torino per il campionato di serie A2 di basket. I brianzoli sono reduci dal successo su Brindisi. I piemontesi arrivano alla sfida con due punti in classifica, ottenuti nella vittoria a Livorno dalla squadra di coach Matteo Boniciolli.

“Giocare così tanto in così poco tempo sicuramente non ci permette di lavorare come avremmo voluto – ha commentato alla vigilia della sfida coach Nicola Brienza – anche perché ci troviamo subito a rigiocare una partita contro una buonissima squadra come Torino, allenata poi da un coach importante e che ha dietro un progetto interessante”.

“Torino ha interpretato nella maniera corretta le prime tre partite del campionato – ha detto ancora Brienza – Il risultato dell’ultima partita contro Udine secondo me è abbastanza bugiardo per quello che è stata la partita nell’arco di 40 minuti. Prima avevano fatto un’eccellente vittoria a Livorno e perso una partita per dei dettagli contro Verona. Sappiamo che arriveranno qui molto carichi e con voglia di ripartire dopo una sconfitta”.

“Dobbiamo farci trovare pronti e avere la stessa cattiveria agonistica e la stessa mentalità aggressiva con cui abbiamo giocato qualche giorno fa – ha concluso Brienza – ricaricando le energie mentali e fisiche. Con l’aiuto del nostro pubblico cercheremo di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso”.