E’ il giorno del Giro di Lombardia. L’arrivo della gara ciclistica sarà nel pomeriggio di oggi a Como. L’allagamento del lungolago ha reso necessaria una modifica del percorso. Il traguardo sarà in viale Cavallotti.

Il giro entra a Como dalla via Zampiero e finisce in piazza Cacciatori delle Alpi – viale Cavallotti. Il passaggio sul territorio di Como è previsto tra le ore 16.15 e le ore 17.30. Sino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa” è vietata la circolazione veicolare e pedonale le vie e piazze indicate nel percorso.

Il divieto di circolazione ha inizio alle 15.20 sulle strade interessate dal percorso gara, ovvero indicativamente un’ora prima del passaggio.

Il divieto di sosta con rimozione forzata sulle strade interessate dal percorso è in vigore fino alle 18.

Le fermate e le corse del trasporto pubblico locale possono subire variazioni.

Sui canali social della polizia locale è possibile trovare informazioni e aggiornamenti in tempo reale su chiusure e aperture