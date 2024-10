(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Dopo la pioggia dei giorni scorsi torna il sole e promette un fine settimana di bel tempo, soprattutto al Centro-Sud. E’ l’inzio di una fase di alta pressione che dovrebbe inaugurare la prossima settimana. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito iLMeteo.it. "Nelle prossime ore avremo prevalenza di sole", si legge nella nota, mentre a Nord "il cielo sarà più nuvoloso su Piemonte poi su Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale; dal pomeriggio qualche addensamento non è escluso anche su Appennini, Alpi orientali ed Alta Toscana. Altrove il sole sarà dominante e le temperature massime saranno gradevoli: al Nord tra i 18°C e i 23°C, al Centro tra i 21°C e i 25°C, al Sud tra i 23°C e i 28°C". Cielo sereno e sole sulla maggior parte delle regioni sono previsti anche per domenica 13 ottobre, "salvo nubi medio-basse su Piemonte meridionale e Friuli Venezia Giulia, specie al mattino. Durante tutto il weekend non sono attese precipitazioni se non qualche piovasco sabato su Valle d’Aosta, Alto Piemonte, Alta Lombardia e Liguria". Una situazione simile si annuncia anche per la prossima settimana, prosegue il meteorologo, con tempo "piuttosto stabile e soleggiato quasi ovunque". E’ comuque atteso pe rlunedì "un aumento della nuvolosità sul settentrione con la possibilità di isolata pioviggine, più probabile al Nord-Ovest". In generale si profila sull’Italia un periodo di alta pressione, "circondato a destra e sinistra da due zone cicloniche, una sulla Spagna ed una sulla Turchia". Nel dettaglio: sabato 12: al Nord nuvoloso; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato. domenica 13: al Nord nubi irregolari; al Centro via via più nuvoloso; al Sud bel tempo. lunedì 14: al Nord piovaschi a ovest; al Centro poco nuvoloso; al Sud bel tempo. (ANSA).