È il giorno del Giro di Lombardia. La gara, che ha attraversato Como nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, ha subito una modifica di percorso a causa dell’allagamento del lungolago avvenuto alla vigilia dell’evento. I ciclisti sono stati costretti a tagliare il traguardo in viale Cavallotti. Nonostante la modifica del percorso, sono tantissimi i tifosi giunti a Como.

Pogacar contro tutti. È lui l’uomo del momento, aggiudicandosi per la quarta volta consecutiva il Giro di Lombardia. Il ciclista sloveno continua a dare prova della sua superiorità e difficilmente poteva sfuggirgli un’altra vittoria. Non a caso, in molti sono arrivati in città appositamente per lui.