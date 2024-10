Ladre di cosmetici a Como. Cinque ragazze di 17 e 18 anni sono state soprese, in due distinti momenti a rubare prodotti di bellezza per un valore totale di 700 euro. Tutte sono state denunciate dalla polizia di Stato. I due interventi ieri pomeriggio all’Esselunga di Camerlata.

Il primo intervento alle 16, quando un addetto alla sicurezza ha notato tre ragazze aggirarsi in atteggiamento sospetto nel reparto profumeria. Le giovani, tutte 18enni comasche, hanno nascosto nelle borse prodotti per 500 euro e hanno poi cercato di uscire senza pagare nulla, ma sono state bloccate dal vigilante, che ha chiamato la polizia.

Secondo episodio analogo alle 19.15. Due 17enni comasche sono state sorprese dal personale, dopo che avevano rubato cosmetici per un valore di 200 euro. Anche in questo caso, il personale di vigilanza ha avvisato la polizia. Gli agenti hanno identificato le giovani che, come le altre ragazze, sono state denunciate a piede libero per furto. La merce rubata è stata recuperata integra e restituita al legittimo proprietario.