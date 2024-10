Mauro Guerra confermato Presidente dell’Associazione dei Comuni lombardi. L’Assemblea Congressuale di ANCI Lombardia, che si è riunita oggi a Monza, ha confermato all’unanimità il sindaco di Tremezzina alla guida dell’Associazione dei Comuni lombardi. “La nostra è una associazione plurale – ha detto Guerra – Non sarà sempre facile riuscire in questo obiettivo, perché le diversità non scompaiono, ma l’unità si può fare se partiamo dal riconoscimento del nostro ruolo e delle nostre funzioni”.