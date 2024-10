E’ scattato da Lariofiere di Erba il RallyAci Como Villa d’Este 2024. Oggi prove speciali nel Triangolo Lariano, domenica nelle valli Intelvi e Cavargna.

La gara viene seguita in diretta da Espansione Tv. Al sabato partenza e riordino a Lariofiere a Erba; appuntamento, quindi dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21. Alla domenica verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Cavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour. Espansione Tv sarà in diretta dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

Qui il collegamento con le classifiche dell’evento motoristico