Autostrade per l’Italia ha comunicato un corposo elenco di provvedimenti di chiusura che riguarderanno l’Autostrada A9 dei Laghi la prossima settimana.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di lunedì 14 alle 5 di martedì 15 ottobre, dalle 22 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 e nelle notti di venerdì 18, sabato 19 e domenica 22 ottobre dalle 22 alle 5 saranno chiusi i tratti tra Lago di Como e l’allacciamento con la Tangenziale di Como, verso Lainate e tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Autostrade per l’Italia ricorda poi che l’entrata di Fino Mornasco è chiusa, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività connesse all’ammodernamento degli impianti di esazione; la riapertura è prevista dalle 23 di lunedì 28 ottobre.

Non soltanto. Dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì 16 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, mentre dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 sarà bloccato il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro non sarà accessibile in entrata in entrambe le direzioni – Chiasso e Lainate.