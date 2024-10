Dopo una gara equilibrata e combattuta la Pallacanestro Cantù ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di serie A2 di basket. I brianzoli hanno superato Torino con il punteggio di 72-68. Una affermazione di grande valenza, visto che è giunta contro una formazione che, al pari di Cantù, lotterà per la promozione alla categoria superiore.

“Sono contentissimo di questa vittoria – ha detto alla fine Nicola Brienza, tecnico dei brianzoli – Sapevamo della difficoltà della partita e che avremmo trovato Torino pronta a mettere grande intensità, giocando a pressarci per provare a farci giocare male. Obiettivo che ha raggiunto. Sapevamo che avremmo offrire una partita maschia e gagliarda per vincere”.

Poi Brienza ha aggiunto: “Onestamente tutti i nostri nove effettivi hanno dato un contributo importantissimo. Ma son contento perché abbiamo vinto con quella che è la nostra identità, quello che vogliamo essere. La squadra ha capito che in questo campionato, in cui il livello è mediamente alto, la differenza in alcune partite la farà un canestro. Per vincere le sfide importanti e per provare a essere competitivi fino alla fine, questo è il tipo di mentalità che fa la differenza”.

Per Cantù una fase decisamente intensa. Mercoledì alle 20.30 sarà ospite di Verona: domenica prossima nuova trasferta a Livorno.