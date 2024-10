A Como arrivano tre nuove mostre. Si tratta di tre iniziative ispirate ai principi di promozione della creatività contemporanea, di approfondimento e di valorizzazione del patrimonio culturale che inseriscono la Città in virtuosi circuiti nazionali e internazionali.

Mostra Il Mio Purgatorio – Dante Profeta di Speranza

Organizzata dall’Associazione Compagnia delle Opere di Como presso lo spazio espositivo di S. Pietro in Atrio dall’ 11 al 24 novembre 2024, la mostra Il mio Purgatorio vuole avvicinare le giovani generazioni alla lettura della Divina Commedia attraverso una narrazione avvincente che si avvale dei contenuti di Franco Nembrini e delle illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, fumettista e illustratore il cui talento lo ha portato a collaborare con la casa editrice statunitense Marvel Comics.

L’esposizione sarà illustrata da alcuni studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che, appositamente formati, fungeranno da guide d’eccezione trasmettendo la loro personale esperienza di moderni lettori del poema ai visitatori, in particolare ai loro coetanei.

Premio Aldo Galli – Aldo Galli Prize

Organizzato da Accademia Aldo Galli IED, si terrà presso lo spazio Natta dal 12 al 21 novembre 2024. Il Premio Aldo Galli – Aldo Galli Prize, è intitolato al primo direttore dell’Accademia Galli e consiste in un’esposizione di opere realizzate dagli studenti dei diversi corsi dell’Accademia.

Il Premio intende mettere in luce l’apertura internazionale dell’artista lariano e l’interesse per la scena creativa globale da parte degli studenti che partecipano al premio.

Mostra Elogio del lago: antiche stampe della collezione Bordoli Crivelli Visconti

Organizzata da Larim s.r.l, la mostra Elogio del lago: antiche stampe della collezione Bordoli Crivelli Visconti si terrà presso lo spazio espositivo del Broletto dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. È realizzata in occasione del decimo anniversario della morte del collezionista e consiste in una esposizione di 100 opere scelte tra le 800 della collezione di stampe e incisioni originali dal XVI al XIX secolo aventi per soggetto Como e il suo lago, raccolte da Giorgio Bordoli Crivelli Visconti in quarant’anni di appassionata ricerca.

“Abbiamo tutto per essere una città attiva nel campo dell’arte e dell’intrattenimento culturale; questo ulteriore sforzo attuato dalle realtà associative, con il supporto fondamentale del Comune di Como, mostra che siamo sulla strada giusta”, ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese.

“Sono tre esposizioni che sono convito saranno molto apprezzate – afferma Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como – Con la Compagnia delle Opere abbiamo avviato un percorso triennale volto a riscoprire la figura di Dante Alighieri e della “Divina Commedia” unendola alla magia del fumetto dei maestri Marvel. Dopo l’edizione dedicata all’Inferno, quest’anno verrà affrontato il Purgatorio in previsione di toccare poi il Paradiso nel 2025, che sarà anno giubilare. L’Accademia Aldo Galli, invece, si conferma un partner di primo livello che affianca l’amministrazione nelle sempre più delicate ed affascinanti sfide della cura del patrimonio storico. Infine, l’esposizione in Broletto ci farà intraprendere un viaggio nel nostro territorio con gli occhi degli europei del gran tour, lasciandoci riflettere sulla bellezza ed unicità del nostro Lago”.