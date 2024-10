Fallito il tentativo di conciliazione, confermato lo stato di agitazione della polizia locale di Como. Oggi, al tavolo convocato in prefettura, non è stato raggiunto un accordo. I sindacati, Uil Lario e Brianza, CSA e Sulpm, hanno confermato la prosecuzione della protesta decisa dopo l’assemblea del 4 ottobre scorsa. La carenza di personale è uno dei punti segnalati. Con lo stato di agitazione, previsto il blocco degli straordinari, con possibili conseguenze per i servizi in programma, in particolare in occasione di eventi sportivi e altre manifestazioni