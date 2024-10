Due campioni del mondo di Formula 1 legati ad eventi sul territorio. Uno (Emerson Fittipaldi) ne è stato protagonista, l’altro (Kimi Raikkonen), invece, ha voluto seguire in maniera assolutamente anonima il Rally Aci Como Villa d’Este. Curiosamente, nella stessa domenica, hanno fatto capolino sul Lario due grandi dell’automobilismo.

Al mattino, ospite della Chiesa Evangelica Emmanuel in via Borgovico, Emerson Fittipaldi – classe 1946 – ha parlato della sua carriera e del percorso spirituale che lo ha accompagnato nella sua vita. Ovviamente non potevano mancare anche numerosi appassionati di F1 – l’incontro era aperto a tutti – che non hanno perso l’occasione per farsi autografare qualche cimelio. Il brasiliano – che ora vive sul lago di Garda – ha accolto ogni richiesta con disponibilità. Nel curriculum di Fittipaldi, due titoli di campione del mondo (1972 e 1974), un campionato Cart negli Stati Uniti e due 500 miglia di Indianapolis.

Molto più defilato, invece, Kimi Raikkonen. Il finlandese campione del mondo 2007 era a Cernobbio per il riordino finale del Rally Aci Como Villa d’Este 2024. Da tempo residente in centro città, Raikkonen con la sua famiglia ha dato un’occhiata all’arrivo delle vetture. Lo ha fatto in maniera anonima, bardato per bene, in modo da non essere riconosciuto, con la discrezione che ha sempre caratterizzato la sua carriera ad alti livelli. A chi lo ha comunque “scoperto” ha chiesto con garbo che venissero rispettata la sua privacy e, soprattutto, quella della sua famiglia. Per lui, in ogni caso, un ritorno in un mondo che gli è caro. Tra 2009 e 2011 Kimi ha infatti corso nei rally e ha partecipato al campionato del mondo Wrc.