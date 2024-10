E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Anna il pensionato di 89 anni di Maslianico coinvolto ieri mattina in un drammatico incidente a Faloppio, in via Mulini. L’anziano, Stefano Pianelli, secondo le prime ricostruzioni era in auto con il figlio di 48 anni. L’auto sulla quale viaggiavano, per cause ancora da chiarire si è scontrata con un’altra vettura, condotta da un 29enne.

Un violento impatto frontale, nel quale il pensionato ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso, con l’invio a Faloppio di automedica e ambulanze. In via Mulini anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le condizioni dell’89enne sono apparse critiche e il pensionato è purtroppo morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Anna.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. La procura di Como ha aperto un fascicolo.