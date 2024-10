Sit in dei genitori questa sera in consiglio comunale a Como contro l’annunciata chiusura delle scuole in città. Un folto gruppo di genitori e bambini ha raggiunto il cortile di Palazzo Cernezzi con striscioni e candele per protestare contro il piano di razionalizzazione del Comune. Un sit in silenzioso. “Siamo responsabilmente pronti al confronto sui temi della famiglia e della continuità didattica” ha spiegato Vincenzo Falanga, portavoce del movimento genitori di via Perti (scuola del centro destinata allo stop dell’attività).

La primaria di via Perti e l’Infanzia di Via Volta in pieno centro storico, insieme con la primaria di Ponte Chiasso, l’infanzia di Prestino e quelle di via Varesina e via Salita Cappuccini sono i sei plessi che – nei piani del Comune – verranno chiusi nei prossimi due anni scolastici.