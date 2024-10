Ottobre si tinge di rosa: prosegue il mese dedicato alla prevenzione e anche Como si mobilita al fianco delle donne.

Un appuntamento da non perdere, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza relativa alla ricostruzione mammaria. Dopo il grande successo del 2023, torna a Como mercoledì 16 ottobre il Bra Day, l’appuntamento del Valduce che prevede incontri con il personale medico e con i rappresentanti dell’associazione NoiSempreDonne. Anche quest’anno, l’Ospedale Valduce organizza un’intera giornata dedicata alla prevenzione e alla ricostruzione mammaria. L’iniziativa è l’occasione perfetta per molte donne che vogliono chiarimenti, dissipare dubbi e ricevere conforto in un momento in cui paura e spaesamento rischiano di prendere il sopravvento.

Si comincia alle 10.30 con l’open day della Breast Unit (ingresso da Via Dante 11, Como). Si prosegue con un pomeriggio di sensibilizzazione sulla ricostruzione mammaria, nella prestigiosa sede di Palazzo Terragni, in Piazza del Popolo 4, a partire dalle ore 16.00 fino alle 18.00. L’evento si rivolge a tutte le donne che desiderano informarsi e ascoltare testimonianze di altre donne che hanno vissuto l’esperienza della ricostruzione. L’appuntamento, inoltre, permette di ricevere supporto e consigli da professionisti della salute. Chirurghi plastici, oncologi e psicologi dell’equipe medico-sanitaria dell’Ospedale Valduce sono a disposizione per rispondere alle domande e fornire consulenze personalizzate.

Gianfranco Tunesi, Specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva dell’Ospedale Valduce, ha portato l’appuntamento a Como e commenta: “È un evento internazionale, ideato nel 2011. Si tiene in moltissimi Paesi il terzo mercoledì di ottobre. Una festa straordinaria per promuovere la consapevolezza femminile, ma anche un’opportunità unica per ascoltare storie di vita e acquisire una maggiore consapevolezza sui temi della ricostruzione mammaria”. Grazie all’iniziativa, inoltre, molte donne possono conoscere gli importanti “successi ottenuti nel trattamento del tumore al seno”.

Alle sue parole fanno eco quelle della Dr.ssa Luciana Ambrosiani, Direttore Unità operativa di anatomia patologica e Coordinatrice Breast Unit. Per lei, il Bra Day Italy 2024 – acronimo di Breast Reconstruction Awareness Day – è “un convegno alla portata di tutti, aperto alla popolazione”. È “l’occasione per sensibilizzare su tutte le opportunità di prevenzione e cura proposte dall’Ospedale Valduce”.