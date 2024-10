Un taglio sempre più regionale per Young, il Salone dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro, che torna nei padiglioni di Lariofiere a Erba dal 14 al 16 novembre. L’evento dedicato alle nuove generazioni, accompagna i ragazzi nel difficile momento della scelta formativa e professionale. La 17esima edizione è stata presentata a Palazzo Lombardia, in quanto la Regione, per la prima volta, contribuirà attivamente alla realizzazione dell’evento, a fianco di tutte le università del territorio.

“Young è un evento che ha preso avvio quando io ero assessore provinciale e, ora che in Regione ho la delega alle Università, ho voluto trasmettere ulteriore forza – ha dichiarato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – Abbiamo dialogato con tutti gli Atenei lombardi, affinché non siano solo presenti con gli stand ma riescano a organizzare qualche iniziativa di spessore. Tra le tante, vorrei mettere in rilievo quella voluta dal mio assessorato, che porterà a Lariofiere una dimostrazione pratica di ciò che oggi significa utilizzare l’Intelligenza Artificiale nei corsi di laurea”.

“Il fatto di avere al nostro fianco Regione Lombardia dà anche una risposta significativa ai giovani, al territorio e alle famiglie che guardano al post diploma. – ha commentato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – Sono circa 25mila le persone che ogni anno visitano gli stand di Young e trovano oggettivamente delle risposte”.

L’ingresso al Salone è gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito www.young.co.it.