Continua a ritmo serrato il campionato di basket A2. Con la vittoria di domenica contro Torino, prosegue la scia di risultati positivi per la Pallacanestro Cantù, che ha conquistato così la terza vittoria consecutiva. Dopo tre giorni dall’ultima sfida, è pronta a tornare nuovamente sul parquet, questa volta del Pala AGSM AIM, alle ore 20.30 di mercoledì 16 ottobre. Verona, al momento a quota quattro punti e reduce da una vittoria casalinga su Cividale, è la nuova avversaria dei biancoblu.

Per il quinto anno sulla panchina veronese c’è il tecnico Alessandro Ramagli. La squadra è di assoluto livello, potendo fare affidamento su un mix di esperienza e gioventù.

A commentare la partita, alla vigilia dell’incontro, è coach Nicola Brienza, il quale ha dichiarato: “Sarà una partita estremamente complicata contro una delle tante ottime squadre dell’A2. Verona è un club importante, che ha costruito un roster lungo e profondo. Cannon e Pullen sono due americani di primissimo livello per questa categoria, mentre tra gli italiani ci sono diversi giocatori più giovani ma di grande prospettiva, come Esposito, Faggian e Udom. Hanno tante qualità e tante armi tecnico-tattiche per mettere in difficoltà noi e tutte le altre squadre di questo campionato, a maggior ragione perché tutto ciò è messo nelle mani di un eccellente allenatore come Alessandro Ramagli, che conosce bene questo campionato, sa come vincerlo e saprà far crescere questo gruppo al meglio”.

Grande fiducia anche per i suoi ragazzi. Infatti, ha sottolineato: “Noi siamo carichi e contenti per queste tre vittorie e per come stiamo portando avanti il nostro percorso di crescita”.