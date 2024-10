Conto alla rovescia per l’apertura di ComoLake2024 a Villa Erba a Cernobbio che raccoglie il testimone dalla riunione ministeriale del G7 su tecnologia e digitale. La Cerimonia di apertura è fissata oggi alle 14,15, con i saluti istituzionali del sindaco Matteo Monti, del presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica aprirà ufficialmente i lavori con una relazione introduttiva sull’evento nato per contribuire al confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, che si presenta come il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università.



Il programma prevede fino a venerdì 18 ottobre, quattro giorni di confronto, articolati in 7 aree tematiche e con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo.

Oggi la sessione dedicata a reti e infrastrutture, atteso l’intervento di Annamaria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.

ComoLake 2024 verrà seguito dalle telecamere di Espansione Tv con interviste e collegamenti per tutta la durata dell’evento: questa sera alle 20,30 la diretta dal Teatro Sociale di Como dello Spettacolo Internazionale di Danza.