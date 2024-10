Incidente a Villa Guardia, scontro tra auto in via Trento. Coinvolto anche un mezzo adibito al trasporto di persone disabili.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i soccorsi e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone che sono state trasportate in codice verde, bassa gravità, in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la strada dove è avvenuto l’incidente è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.