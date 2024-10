Lungolago di Como, questa mattina è stata riaperta al traffico anche la terza corsia di marcia, quella accanto al marciapiede, fino a ieri ancora sott’acqua.

Rinviati a lunedì prossimo i lavori che sarebbero dovuti scattare questa mattina. La causa: il livello della falda ancora troppo alto per eseguire le lavorazioni. Si tratta degli interventi alle fondazioni delle paratie, che come detto, il prossimo lunedì, salvo ulteriori imprevisti, potrebbero creare nuovi disagi alla viabilità. Resterà chiusa al traffico per tre ore al giorno una corsia di marcia del lungolago a ridosso del marciapiede da piazza Cavour fino a via Cavallotti.

Nulla di buono infine sul fronte meteo. Secondo gli esperti di 3bmeteo da mercoledì torna il maltempo con pioggia e forti temporali.