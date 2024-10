“Faremo il massimo possibile con il personale in servizio ordinario, rimodulando l’inizio e la fine dei turni”. Il comandante della polizia locale, Vincenzo Aiello, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione e la conferma dello stato di agitazione guarda, inevitabilmente, ai prossimi giorni. Il blocco degli straordinari prosegue e di conseguenza bisogna azionare quella che il comandante stesso definisce “leva organizzativa”, per “massimizzare la presenza degli operatori”, il primo impegno alle porte è la partita tra Como e Parma in programma sabato alle 15 allo Stadio Sinigaglia.

Lo stato di agitazione si è aperto nei giorni scorsi dopo l’assemblea del 4 ottobre. Nelle scorse ore il tavolo convocato in Prefettura durante il quale non è stato raggiunto un accordo. I sindacati, Uil Lario e Brianza, CSA e Sulpm, hanno confermato la prosecuzione della protesta. Carenza di personale e mole crescente di incarichi al centro delle contestazioni.

Allo stato attuale con i concorsi e le procedure in essere entro la fine dell’anno l’organico sarà implementato, sono previste 14 assunzioni. Una prima boccata d’ossigeno, numeri che per i sindacati sono ancora “insufficienti” a coprire le necessità. La richiesta al Comune è di riportare dagli attuali 68 agenti a 140 per raggiungere tali numeri serve – per stessa ammissione delle organizzazioni sindacali – un “Piano Marshall”.

Dopo aver garantito (come previsto) gli eventi del weekend – Giro di Lombardia e Rally Aci Como Villa d’Este – ora il primo appuntamento è con il calcio. “Abbiamo informato questura e prefettura dell’esito del tentativo di conciliazione – dice ancora il comandante Aiello – affronteremo la partita con le persone che abbiamo con il servizio ordinario. Nell’ottica di un’efficace collaborazione con tutte le forze dell’ordine abbiamo comunicato ciò che riusciremo a garantire”.

Va da sé che per la durata della gara tutto il personale sarà impiegato per lo stadio. In base alle necessità probabilmente saranno le altre forze a rimodulare l’attività.

Intanto è stata pubblicata l’ordinanza con i provvedimenti viabilistici legati a tutte le partite casalinghe del Como. Un documento di sintesi che riepiloga i divieti e le restrizioni previste.