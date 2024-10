Parma nel mirino del Como. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali il prossimo fine settimana riprende il campionato di serie A, con la disputa dell’ottava giornata. Gli azzurri ospitano alle 15 al Sinigaglia la formazione emiliana allenata da Fabio Pecchia, già sul Lario come giocatore nella stagione di serie A 2002-2003. Il settore ospiti è stato vietato ai residenti in provincia di Parma ma sarà comunque aperto ai tifosi gialloblù di altre province.

Nel gruppo che si sta allenando agli ordini di Cesc Fabregas sono tornati Alberto Cerri e Federico Barba, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Si attendono i rientri dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, in particolare Nico Lopez. Il talento azzurro nella notte (alle 2 italiane) potrebbe scendere in campo nella sfida tra Argentina e Bolivia che si disputa allo stadio Monumental di Buenos Aires.

Matthias Braunöder, capitano dell’Austria Under 21, oggi alle 18.30 è atteso dalla partita con la Francia. Alieu Fadera ieri ha giocato con il Gambia nel match vinto per 1-0 contro il Madagascar. Ali Jasim è impegnato nelle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo Fifa (oggi il match con la Corea del Sud).