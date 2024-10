Un marocchino di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri di Como nei boschi di Monguzzo, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ stato fermato durante un’operazione dei militari dell’Arma di Erba e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna per contrastare lo spaccio nei boschi. I carabinieri hanno raggiunto un casolare abbandonato.

Il 43enne era all’interno e ha provato a fuggire, abbandonando in un pozzo alcuni involucri poi recuperati dai carabinieri e contenenti 16 grammi di cocaina, 11 di eroina, 1260 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Bloccato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.

Fermato e segnalato alla prefettura per il possesso di droga un secondo uomo trovato in possesso di 1,25 grammi di hashish e 0,48 di eroina.