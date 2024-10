Cantù, disagi per la viabilità oggi per i lavori in via Manzoni. La strada è stata fresata in vista dell’intervento di asfaltatura. I lavori però si sono poi interrotti, probabilmente per il maltempo e la pioggia.

Il transito sulla strada fresata però ha creato difficoltà e qualche rischio, una situazione resa ancora più complicata dalla pioggia. Soprattutto in discesa, si sono registrate situazioni di criticità. Una corsia è stata poi chiusa al traffico e il passaggio è stato consentito solo in uscita dalla città. Pesanti le conseguenze per la viabilità