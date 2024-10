Chiusura delle scuole a Como, i genitori non si arrendono e anzi promettono battaglia lanciando l’ipotesi di un referendum, per provare a salvare la scuola primaria Sauro di via Perti e l’asilo Carluccio di via Volta dal piano di chiusura previsto dall’amministrazione comunale per l’anno prossimo.

“Dobbiamo analizzare la situazione ma l’ipotesi di un referendum ci sembra percorribile – dichiara Vincenzo Falanga, referente del movimento genitori via Perti e asilo Carlucccio – Ci sembra infatti una forma di partecipazione attiva dei cittadini che possono esprimere la loro posizione sul processo di dimensionamento delle scuole deciso dal Comune”.

Restano da capire i tempi dell’operazione. “Stiamo lavorando al quesito – spiega ancora Falanga – L’ipotesi è quella di incentrare il tema referendario sulla coerenza.

Sono presenti sul territorio comunale scuole per cui può anche essere coerente pensare a un dimensionamento, ma non è così nel caso degli istituti di via Perti e dell’asilo Carluccio. Inoltre stiamo verificando gli aspetti tecnici per capire se è possibile presentare il referendum anche prima della chiusura dell’iter da parte di Regione di Lombardia che deve esprimersi sul piano di dimensionamento delle scuole a Como, oppure attendere la conclusione”.

Intanto quel che è certo è che il percorso sembra essere tracciato con i genitori pronti a dare battaglia.