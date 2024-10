Via al portafoglio digitale, i documenti entrano nello smartphone. Inizialmente la tessera sanitaria, la patente e la carta europea della disabilità nell’app IO. Si parte la prossima settimana ma a ComoLake 2024, la conferenza internazionale in corso a Cernobbio sui temi dell’innovazione digitale, in anteprima, è possibile scoprire e sperimentare la prima fase di questa nuova opportunità.

Alessio Butti, sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica scandisce i tempi: “Si parte il 23 ottobre con una prima tranche di 50mila cittadini, si tratta di un passaggio importante che progressivamente estenderemo alla cittadinanza”.

All’interno del telefono ci sarà quindi un documento virtuale valido tanto quanto quello che si tiene normalmente nel portafoglio.