La terza edizione del Lake Como Walking Festival, dal titolo “Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, chiude i battenti a Brunate, dove l’associazione Sentiero dei Sogni organizza la passeggiata creativa: “Le pietre raccontano… un paese di santi poeti e scienziati”. Al fianco dell’associazione anche la Fondazione Alessandro Volta e il sostegno del Comune di Brunate. Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 al Parco Volta, Biblioteca comunale di Brunate.

L’ultima tappa del Festival prevede una “staffetta culturale e ideale” tra il Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio in fase conclusiva e il Bicentenario della morte di Alessandro Volta, che cadrà nel 2027. Proprio a Brunate, a fine dell’Ottocento, sorse la Vedetta Plinio, un piccolo museo di storia naturale. E proprio lì Alessandro Volta andò a balia nei primi tre anni di vita, rimanendo poi sempre legato al paese.

La passeggiata creativa comincia dal Parco Volta, il giardino della Biblioteca comunale, in via Funicolare 16, a cinquanta metri dalla funicolare. La prima tappa è nel cuore di Brunate, nel suo centro storico (casa della balia di Volta, sede della Mutuo Soccorso fondata da Giovanni Merini, nonno della poetessa Alda). Il percorso prosegue con la chiesa di Sant’Andrea, con testimonianze della Beata Maddalena Albrici e di Santa Guglielma (venerata come santa a Brunate, ma condannata dall’Inquisizione nel 1300). Dopo una visita al giardino di Villa Biraghi Scolari, una residenza in stile liberty di via Pissarottino, si sale verso la frazione di San Maurizio. Non mancherà, a quel punto, la visita nel parco di un’altra villa storica brunatese: Villino Rubini. La passeggiata termina visitando la chiesa di San Maurizio e, infine, il Parco Marenghi ai piedi del Faro Voltiano, destinato a diventare il “Parco dell’energia” grazie al Progetto Volta presentato dal Comune di Brunate per il bando Emblematici di Fondazione Cariplo. La passeggiata rappresenterà l’occasione per cominciare a presentare alcuni dettagli del progetto, tra cui la creazione di uno spazio museale all’interno dello stesso Parco Marenghi.

La passeggiata prosegue per circa 2 km e la maggior parte sono in salita, con un dislivello di 230 metri. Poi i partecipanti devono affrontare 1,2 km in discesa per tornare al punto di partenza. Il fondo è principalmente in pietra e sterrato: meglio, quindi, munirsi di scarpe comode. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi sul sito dell’associazione Sentiero dei Sogni, nell’apposita sezione eventi.