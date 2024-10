Designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di serie A. Dopo la pausa per la Nazionale il Como affronterà in casa il Parma, sabato 19 ottobre alle 15. Sarà Michael Fabbri, della sezione di Faenza, l’arbitro che dirigerà la sfida. Gli assistenti sono Del Giovane e Capaldo, con Crezzini quarto ufficiale.

Al VAR Marco Serra, che sarà assistito da Di Bello.