Era stato uno degli ospiti più attesi dell’evento Dolce & Gabbana organizzato sul Lago di Como nel 2018. Le giornate volute dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana si erano chiuse a Villa Pliniana a Torno con un suo concerto. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte del cantante Liam Payne. La scomparsa a 31 anni a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, dove si trovava dall’inizio di questo mese. Il musicista e chitarrista britannico, ex membro del gruppo One Direction, è caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, come ha riportato la stampa. La polizia sta valutando se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio.

Paine con gli stilisti Dolce e Gabbana a Villa Olmo nel luglio del 2018

Sul Lago di Como Liam Payne era stato, come detto, ospite dell’evento D&G. Prima di esibirsi aveva assistito alle sfilate di moda organizzate nelle più importanti località del Lario con le più famose modelle: tra le altre Naomi Campbell, Helena Christensen, Kitty Spencer (che al concerto era in prima fila a ballare), Eva Herzigova, Ashley Graham e Maye Musk, mamma di Elon.

Non soltanto, anche in tempi più recenti (a settembre 2013) con la compagna Kate Cassidy Payne era stato in vacanza a Como. Un soggiorno però interrotto anzitempo per un problema ai reni che aveva costretto l’artista ad un ricovero in emergenza. La stessa Cassidy ha anche pubblicato foto di una vacanza sul Lario ad agosto 2024, dove però il cantante non compare.