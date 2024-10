Assalto all’ufficio postale di Colonno, il presunto rapinatore è un moviere. L’uomo, 44 anni, residente a Dizzasco, è stato fermato nel tardo pomeriggio e avrebbe ammesso le sue responsabilità. Il colpo poco dopo le 13. Secondo le prime informazioni, un bandito solitario, con il volto parzialmente coperto, è entrato in posta, minacciando l’impiegata presente per costringerla a consegnarli il denaro disponibile in quel momento.

Ottenuti i soldi, poco meno di 2mila euro secondo le prime informazioni, il malvivente è uscito dall’ufficio postale e si è allontanato in sella a uno scooter. L’impiegata ha subito dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio e del nucleo radiomobile e gli agenti della polizia locale di Tremezzina.

Sono state subito avviate le indagini. Raccolta la testimonianza della vittima e acquisite le immagini di videosorveglianza. Gli inquirenti, analizzando i filmati sarebbero riusciti a risalire prima allo scooter utilizzato per il colpo e poi al presunto rapinatore, che non sarebbe il proprietario della moto.

Le indagini lampo hanno permesso di arrivare al presunto rapinatore, 44 anni, in servizio come moviere sulla statale Regina. I carabinieri lo avrebbero raggiunto nella sua abitazione a Dizzasco e lo hanno fermato al termine degli accertamenti. Avrebbe ammesso di essere il responsabile del colpo. Proseguono le indagini per individuare eventuali complici e accertare tutti gli aspetti della rapina.