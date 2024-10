Lo sviluppo delle tecnologie digitali, le applicazioni nella vita di tutti i giorni dei cittadini, le potenzialità degli strumenti. A Comolake 2024 è intervenuto il ministro della Salute, Orazio Schillaci che si ritiene soddisfatto delle risorse che la legge di bilancio 2025 destina alla sanità. Ha quindi parlato degli investimenti portati avanti grazie al PNRR per costruire un’infrastruttura digitale moderna in grado di affrontare le nuove sfide, come l’invecchiamento della popolazione, i nuovi problemi di salute, lo sviluppo della telemedicina. Ma nel suo intervento ha chiarito anche cosa si sta facendo per il lavoro negli ospedali, nei pronto soccorso e per le liste di attesa.

A stretto giro sono intervenuti anche altri due esponenti del governo. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di quanto l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione siano strumenti per rendere più efficienti i meccanismi necessari per assicurare una transizione sostenibile.

Mentre Maria Elisabetta Casellati ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa ha ribadito sin dalle prime battute la necessità si snellire le procedure per rendere più agile la vita alle imprese ma non solo. Con un riferimento specifico al settore edile.

