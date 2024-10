Canton Ticino, arrestati un 22enne e un 27enne, cittadini rumeni, sospettati di essere coinvolti in diversi furti con scasso rispettivamente a danno di cantieri e di parchimetri di Locarno. Al loro fermo si è giunti grazie a un dispositivo di prevenzione messo in atto dalla Polizia Città di Locarno. La perquisizione della vettura con targhe ticinesi su cui i due viaggiavano ha prima permesso di rinvenire alcuni attrezzi da scasso. Sono quindi scattati ulteriori approfondimenti da parte della Polizia cantonale nell’ambito dei quali è emerso che diversa refurtiva (poi rinvenuta) era stata nascosta non distante dal luogo del fermo e nell’appartamento di un 47enne, pure cittadino rumeno, che li ospitava.

Le ipotesi di reato nei confronti del 22enne e del 27enne sono di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio, mentre il 47enne (nei cui confronti non è stata disposta una misura restrittiva della libertà) deve rispondere di ricettazione. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.