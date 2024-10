Maltempo, allerta meteo sul Comasco. Tra la notte e le prime ore di venerdì si raggiungerà l’apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi. Doppia allerta meteo da parte della protezione civile di Regione Lombardia per le prossime ore. Allerta arancione – criticità moderata – per rischio idrogeologico e codice giallo – criticità ordinaria – per rischio idraulico.

“I fenomeni più intensi e diffusi avranno luogo nella prima parte della giornata di venerdì 18 ottobre, sia nella notte che nel corso della mattinata, con possibili fenomeni di rovescio o locale temporale – si legge nel bollettino della protezione civile lombarda – Dal pomeriggio progressiva attenuazione delle piogge sulla fascia di pianura e a tendere anche sui settori alpini e prealpini, sebbene dei fenomeni sparsi potranno attivarsi in serata sia in pianura che in montagna”.

Con le abbondanti precipitazioni previste per le prossime ore resta sorvegliato speciale il Lago di Como, soprattutto dopo gli ultimi episodi in cui il sistema di vasche ancora non collegato con le pompe ha permesso la fuoriuscita dell’acqua dai tombini e quindi l’allagamento delle corsie del lungolago, con inevitabili disagi per la viabilità ordinaria.