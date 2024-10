Un finale di 2024 per il pilota porlezzese Marco Butti, atteso da una serie di impegni di alto livello. Nel prossimo fine settimana Butti sarà impegnato in Cina, sul Zhuzhou International Circuit nelle due gare del Tcr World Tour, il Mondiale Turismo. Il comasco arriva a questo evento al nono posto della classifica generale. Nella sua stagione 2024 anche i podi ottenuti con la sua Honda Civic Type R FL5 nelle gare di Interlagos e di Vallelunga. Negli Usa è stato a lungo al primo posto assoluto, mostrando tutto il suo talento, prima di un incidente a pochi giri dalla fine in cui è stato coinvolto da altri concorrenti.

Il programma della trasferta in Cina (sei ore in più di differenza rispetto all’Italia) prevede nella giornata di oggi il briefing di piloti e team manager e le verifiche. Domani spazio alle prove libere, mentre sabato si passerà a quelle ufficiali dalle ore 10 locali. Alle 14 scatterà la prima gara, dalla lunghezza di 16 giri. Domenica 20 ottobre, infine, sempre alle 14 si svolgerà la seconda prova (16 giri).

In questa nuova trasferta, gli obiettivi saranno quelli consueti. Consolidare l’esperienza ad alti livelli, migliorarsi costantemente ed essere di prezioso supporto ad Esteban Guerrieri, compagno di squadra in Goat Racing. Guerrieri attualmente è secondo in classifica generale a 23 lunghezze di distanza dal leader, l’ungherese Norbert Michelisz.

Come detto, l’uscita in Cina precede l’ultimo appuntamento della stagione del campionato mondiale Tcr World Tour a Macao (dal 14 al 17 novembre).

Ma non soltanto. C’è un’altra importante notizia che riguarda il 19enne di Porlezza. In Spagna, sul circuito di Valencia, Butti sarà infatti il portacolori italiano delle Touring Cars ai Fia Motorsport Games, le Olimpiadi dell’Automobilismo, che si disputano dal 23 al 27 ottobre.