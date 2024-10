Curva ospiti del Sinigaglia aperta anche ai sostenitori residenti in provincia di Parma in occasione della gara di domani in programma alle 15 a Como. Il Tar della Lombardia ha infatti accolto la richiesta di sospensiva sul divieto di trasferta a Como che era stato deciso dal prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. I sostenitori gialloblù della città e della provincia emiliana ora possono quindi acquistare il biglietto. La prevendita è stata infatti riaperta.

Sul fronte strettamente sportivo, l’attesa è grande per la ripartenza del campionato di serie A, che si è fermato per gli impegni delle Nazionali. Sulle rive del Lario si confrontano due neopromosse che sono state protagoniste di una buona partenza. Il Como ha 8 punti, il Parma 6. Ospiti guidati in panchina dall’ex Fabio Pecchia.