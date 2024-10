Nel pomeriggio l’annuncio degli organizzatori del Giro d’Italia Handbike: “La tappa di Como in programma domenica prossima a Como è saltata”. Questa la spiegazione: “La decisione si è resa necessaria a causa del diniego della Commissione Suevco del Comune di Como, che ha rilevato, con una nota inviataci in data 17 ottobre alle ore 11.41, la non conformità in alcuni documenti presentati, anche se normalmente non richiesti per il tipo di manifestazione sportiva che organizziamo. Nonostante ci si sia mossi per tempo per produrre tali documenti inviati nel pomeriggio di ieri al medesimo ufficio, in queste ore ci è stato comunicato che la Commissione Suevco non si sarebbe più riunita per valutare tali documenti e pertanto si intente non organizzabile la gara prevista per domenica. Tutto il Comitato Organizzatore esprime la propria delusione e incredulità di fronte a questa situazione, che ha colpito sia noi che tutti gli atleti e partecipanti coinvolti”.

Ospite negli studi di Etv per il suo appuntamento in diretta del venerdì sera, Rapinese, prima di iniziare la trasmissione ha dichiarato: “Tenevamo molto a questo evento, al pari delle altre grandi manifestazioni sportive che sono state organizzate in queste settimane sul nostro territorio. Tengo a sottolineare che la giunta aveva dato con entusiasmo un finanziamento ad una gara di così grande rilievo. Ma di fronte alla mancanza di una serie di importanti documenti non potevamo fare altro che comunicare l’impossibilità ad ospitare il Giro Handbike”.