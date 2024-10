Viabilità attorno allo stadio Sinigaglia durante le partite casalinghe del Como, Svolta Civica deposita una mozione con l’obiettivo di agevolare i residenti della zona.

L’ordinanza prevede, infatti, una deroga per gli abitanti e gli autorizzati, durante le gare in casa il doppio senso di circolazione lungo viale Masia, nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia. “Tale facoltà – si legge nella mozione – è stata revocata e alcuni residenti non hanno potuto giovarsi di questa deroga” pertanto si chiede a sindaco e giunta di ripristinare il doppio senso di circolazione lungo viale Masia in quel tratto almeno nelle fasce orarie di maggior sicurezza.

Anche perché – viene precisato – “il calendario calcistico prevede partite anche nelle giornate di venerdì e lunedì e quindi i residenti si troveranno in difficoltà in giorni lavorativi”.