Viadotto dei Lavatoi, lungolago cittadino, via Bellinzona e via Torno, sono le vie dove a partire dalla prossima settimana si apriranno nuovi cantieri in città. Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno tranne che per i lavori sul lungolago cittadino. In questo caso si tratta di lavori per le linee di drenaggio delle acque piovane. A partire da lunedì 21 ottobre e fino al termine del mese il lungolario Trento sarà chiuso al traffico nel tratto tra via Cavallotti e via Cairoli nella corsia di marcia riservata ai bus.

Sempre a partire da lunedì e fino al giorno dopo, in orario notturno dalle 22 alle 6, scatterà il senso unico alternato regolato da semaforo sul viadotto dei Lavatoi. Verrà chiusa al traffico una corsia di marcia alla volta, con ripristino della viabilità al termine di ogni nottata lavorativa. Interventi di notte – dalle 22 alle 6 – anche in via Torno e precisamente nel tratto tra via Stoppani e via Madonetta dove dal 21 ottobre e fino al 26 ottobre scatterà il senso unico alternato regolato da semaforo. In questo caso si tratta di interventi di fresatura e ripristino del manto stradale. Inoltre, negli stessi giorni e orari, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nel tratti di strada interessati dai lavori.

Infine senso unico alternato regolato da movieri in via Bellinzona e via Cappelletti, all’altezza del viadotto dell’autostrada A9. Gli interventi sono in programma da lunedì 21 ottobre fino all’8 novembre. Saranno svolti, anche in questo caso, in orario notturno, dalle 22 alle 6. Si tratta di interventi per attività di monitoraggio infrastrutturale sul viadotto.