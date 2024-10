Chiusura in parità tra Como e Parma allo stadio Sinigaglia. La sfida tra neopromosse è terminata 1-1. Un match andato in scena sotto gli gli occhi degli attori Hugh Grant e Andrew Garfield (Spiderman al cinema).

Le reti tutte nel primo tempo. Gli ospiti si sono portati in vantaggio con uno splendido colpo di tacco a centro area di Bonny sugli sviluppi di un traversone basso dalla destra di Hernani. Terza rete in campionato per l’attaccante francese. I lariani hanno raggiunto il pari con Nico Paz al 45′, freddo nel battere il portiere gialloblù Suzuki sull’invito nel cuore dell’area avversaria di Fadera. Primo centro in serie A per il giovane talento argentino reduce dalla trasferta in Sud America con la sua Nazionale.

Poi un secondo tempo sostanzialmente equilibrato fino al fischio finale. Il Como sale in classifica a quota 9 punti e mantiene gli emiliani a -2.

Nel prossimo turno i lariani saranno impegnati in trasferta a Torino con i granata (venerdì 25 ottobre alle 20.45). Il ritorno al Sinigaglia giovedì 31 ottobre alle 20.45 contro la Lazio.