Asfaltatura di via Borgo Vico, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è procedere entro la fine dell’anno.

Come noto ad agosto, in anticipo sulla tabella di marcia, era stato chiuso il cantiere per il rifacimento della rete dell’acquedotto gestito dalla società LeReti del Gruppo Acinque. Lavori che inevitabilmente avevano imposto una nuova viabilità e avevano causato disagi per il traffico.

Ma per riasfaltare l’arteria – come da prassi per questi interventi – era necessario un periodo di assestamento del terreno e del sottosuolo prima di procedere.

E’ stato il sindaco a precisare che. “Dovrebbero essere finanziati insieme i lavori di via Borgovico e di via Milano, zona San Bartolomeo – ha detto Alessandro Rapinese – abbiamo avuto di recente una riunione con l’ufficio tecnico per darci dei tempi ma c’è anche un altro operatore che deve intervenire proprio sulla Borgovico prima di procedere con gli asfalti. Appena possibile sarà calendarizzato l’intervento, il mio obiettivo, compatibilmente con tutto, è di procedere entro l’anno”. La strada si presenta oggi piena di buchi, rappezzi e avvallamenti per cui è bene procedere con prudenza.