Mobilità in Ticino, il Governo cantonale ha presentato il rapporto con i dati del 2023, offrendo un quadro sull’evoluzione dei trasporti pubblici su ferro (a scala regionale) e su gomma, del traffico individuale motorizzato e di quello ciclabile.

Il 2023 ha fatto registrare un forte aumento dell’utenza del trasporto pubblico con una crescita dell’11% dei passeggeri sui bus e del 27% sui treni regionali rispetto al 2022. Rispetto al 2019, anno di riferimento prima dell’introduzione della nuova offerta di trasporto pubblico avvenuta in concomitanza con la messa in esercizio della galleria di base del Ceneri, gli incrementi sono rispettivamente del 22% e del 46%.

Le crescite rilevate sui bus rispetto al 2022 sono simili nelle regioni del Cantone e variano tra +10% nel Luganese e +15% nel Mendrisiotto. Sui treni regionali TiLo nei giorni feriali l’incremento più importante in termini percentuali è registrato nel Mendrisiotto (+31% del numero di saliti alle stazioni), seguono Luganese (+25%), Locarnese (+18%) e Bellinzonese e Tre Valli (+14%).

L’andamento del traffico ciclabile sulle tratte monitorate indica una tendenza generalmente stabile tra il 2022 e il 2023 e, in alcune zone, i picchi eccezionalmente alti registrati durante la pandemia (2020 e 2021) si stanno gradualmente riassorbendo.

Nel 2023, rispetto al 2022, si è verificato un aumento generale del traffico motorizzato sulle strade cantonali monitorate. Due terzi dei punti di conteggio hanno registrato un incremento dei transiti. Il Mendrisiotto è stato particolarmente contraddistinto da fenomeni di travaso di traffico, in particolare da un valico di confine all’altro, dovuti a cantieri stradali sia sul territorio cantonale che nella vicina Italia. In questa regione si è infatti osservato un aumento superiore all’8% su 9 delle 26 tratte monitorate. Nelle altre regioni gli aumenti sono più contenuti: nel Luganese si registrano crescite superiori al 2% su 6 delle 17 tratte monitorate. Nelle regioni Bellinzonese e Locarnese, gli aumenti registrati si situano entro o poco oltre il 5%.