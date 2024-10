Como in campo alle 15 al Sinigaglia contro il Parma. Gara che, assieme a Genoa-Bologna, che si disputa alle 15 allo stadio Marassi, apre l’ottava giornata del campionato di serie A. Sempre oggi sono in programma Milan-Udinese, alle 18, e Juventus-Lazio, alle 20.45.

Alla viglia della gara contro i gialloblù emiliani, il club lariano ha intanto comunicato la nomina di Raphaël Varane come membro del consiglio di amministrazione del Como 1907. “Il suo lavoro andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità – specifica la nota del Como 1907 – Varane infatti intende lavorare per aiutare i giovani atleti a crescere anche oltre al calcio. Integrando la formazione accademica, lo sviluppo di leadership e la crescita professionale all’interno dei programmi giovanili, Varane ha l’obiettivo di aiutare i giovani atleti a prepararsi per la vita oltre il calcio. Oltre a concentrarsi sui giovani e sui progetti educativi, unendo tecnologia e innovazione, Varane fornirà consulenza sulla strategia di sviluppo dei prodotti del Como 1907. Dal miglioramento delle soluzioni digitali al potenziamento delle piattaforme di analisi dei dati e dei sistemi ticketing, Varane contribuirà a guidare il club lariano nel processo di evoluzione dei sistemi operativi e verso il miglioramento del fan engagement”.